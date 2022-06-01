Гороскоп на июнь 2022 г. расскажет о трех знаках Зодиака, которым невероятно посчастливится встретиться с важными изменениями в начале месяца, астрологи в прогнозе на первую неделю определили главных везунчиков. Об этом пишет ТСН. Овен Для вас пора повышенной активности, появляется желание что-то сделать, вмешаться в ситуацию. Возможны бессчетные перемещения, поездки, встречи. При этом важно бережно относиться к своим ресурсам, не допустить перерасход энергии и средств. Усилится популярность у представителей противоположного пола, открываются новые перспективы, связанные с зарубежьем. Близнецы Вам произойдут изменения в дружеском окружении, кругу общения, появятся новые знакомства. Вероятно, придется пересмотреть свои планы, иначе строить свой быт, но результатом будете удовлетворены уже в ближайшие месяцы. Вам следует подумать о новых сферах деятельности, если вы недовольны ситуацией на работе или в бизнесе – сейчас для этого самый лучший период. Дева Ваши активные поиски лучшего места для реализации себя в профессии, дополнительные источники дохода обязательно принесут плоды. Хорошее время для расширения сферы своего влияния, общественной работы, преподавательской или другой интеллектуальной деятельности. Однако не стоит проявлять слишком большую настойчивость из-за риска конфликтов. Также соблюдайте осторожность при работе с оборудованием и механизмами. Раньше мы писали о парах по знаку Зодиака, имеющих самый лучший секс. Также сообщалось, для каких знаков Зодиака лето принесет невероятную удачу.