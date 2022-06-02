Российские войска ведут штурмовые действия в Камышевахе, пытаясь полностью захватить населенный пункт. Оккупанты имеют частичный успех, бои продолжаются. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ. Также противник вчера вел штурм по направлениям сел Нагорное и Белогоровка Донецкой области, но в результате нанесенного огневого удара подразделениями ВСУ был вынужден отступить. Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины за 1 июня отразили 13 атак российских войск в Донецкой и Луганской областях и уничтожили 27 единиц военной техники. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.