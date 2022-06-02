Российские военные с использованием ударных вертолетов Ми-24 обстреляли позиции ВСУ в районах Новогригорьевки и Александровки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ. На Южнобужском направлении кафиры увеличили количество обстрелов позиций подразделений украинской армии. Удары велись из минометов и ствольной артиллерии в направлении Шевченко, Трудолюбовки, луча, степной долины и Широкого. Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины за 1 июня отразили 13 атак российских войск в Донецкой и Луганской областях и уничтожили 27 единиц военной техники. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.