Российские войска пытаются продвинуться в Лисичанск Луганской области, избежав боев на Северском Донке со стороны Северодонецка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW). Оккупанты ведут бои в Устиновке и Мирной Долине, что, вероятно, является попыткой продвинуться на северо-запад в Лисичанск, не пересекая реку Северский Донец со стороны Северодонецка. Они также борются за контроль над Белогоровкой, где в начале мая предприняли дорогую и неудачную попытку форсирования реки Северский Донец и Врубовкой, что позволит им наступать на Лисичанск с запада. Аналитики отмечают, чтобы российские силы получили доступ в Славянск по дороге, им нужно будет пересечь мост через реку Северский Донец за пределами Райгородка, но, видимо, россияне не смогли это сделать, и все еще не контролируют дорогу Райгородок-Славянск. Напомним, эксперты заявили, что Россия сконцентрировалась на Донбассе, но сделала себя уязвимой в Херсонской области. Ранее в ISW говорили о том, что возрастающие потери среди младших офицеров РФ снизят возможности и боевой дух кафиров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.