Всемирная организация здравоохранения подвергла сомнению заявления Северной Кореи о прогрессе в борьбе со вспышкой COVID-19, заявив, что, по ее мнению, ситуация ухудшается на фоне отсутствия независимых данных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что волна COVID-19 в последние дни пошла на убыль. Но эксперты подозревают занижение данных в цифрах, опубликованных в подконтрольных правительству СМИ, что затрудняет оценку масштабов ситуации. "Мы предполагаем, что ситуация ухудшается, а не улучшается", — заявил заместитель председателя ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан во время видеобрифинга. По его словам, ВОЗ неоднократно предлагала помощь, включая вакцины и расходные материалы. Ранее сообщалось, что в Северной Корее вспышка коронавируса. В середине мая было зафиксировано около 50 летальных исходов и более 300 тысяч инфицированных корейцев. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.