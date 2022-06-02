С начала российского вторжения в Украину орденами и медалями отмечены уже 17 тысяч 86 защитников страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. "Подписал сегодня два новых указа о награждении наших героев. 380 участников боевых действий отмечены наградами. Всего с начала полномасштабной войны уже 17 тысяч 86 защитников и защитниц Украины получили ордена и другие награды", – отметил президент Украины. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский наградил Ил орденом князя Ярослава Мудрого II степени двух польских чиновников. Также глава государства присвоил звание города-Спасителя польскому Жешуву. Соответствующий приказ подписал перед визитом президента Польши Анджея Дуды. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.