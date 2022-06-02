В Украине сегодня, 2 июня, погода значительно ухудшится. Дожди и грозы ожидаются почти на всей территории страны, местами туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, ночью в северных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях, а днем в Украине, кроме юга, небольшие кратковременные дожди, на западе прогнозируются сильные осадки, местами грозы. В Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Сумской областях ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +12+15, днем +24+26 градусов; на западе ночью +10+13 градусов, а днем +21+28; в восточных областях ночью +16+20, днем +29+31 градусов; на юге страны ночью +17+20 градусов, а днем +25+32; в центральных областях ночью +13+17, днем +26+29 градусов Погода в Киеве Сегодня в столице местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, 3-8 м/с. Ночью температура воздуха составит +13+15 градусов, а днем прогреется до +25+27. Напомним, ранее мы сообщали, какой будет погода в Украине в течение июня 2022 года. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.