"Укрзалізниця" опубликовала график дополнительного эвакуационного поезда на четверг, 2 июня. Компания назначила сегодня один рейс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю". Эвакуационный поезд на 2 июня 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому следует проверять актуальную информацию на сайте компании. Напомним, российские кафиры ракетным ударом повредили железнодорожную инфраструктуру на Львовской железной дороге. Пострадавших среди работников "Укрзализныци" нет. Мы также писали о том, что "Укрзалізниця" впервые за два года возобновляет железнодорожное сообщение Киева с Черкассами. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.