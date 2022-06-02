В среду, 1 июня, мужчина, вооруженный винтовкой и пистолетом, убил четырех человек в медицинском здании в Талси, штат Оклахома, после чего застрелился. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Полиция прибыла в кампус больницы Св. Франциска через три минуты после того, как получила звонок о стрельбе, и последовала за звуками стрельбы на второй этаж здания. Правоохранители пытаются установить личность подозреваемого, возраст которого, по их оценкам, составляет от 35 до 40 лет. Пока нет никаких подробностей о мотивах преступления. По словам заместителя начальника полиции Талсы Эрика Далглиша, в здании медучреждения находятся кабинеты врачей, в том числе ортопедический центр. Он также отметил, что среди жертв находились сотрудники и пациенты больницы. Напомним, недавно в Техасе ученик устроил стрельбу возле школы в американском городе Ювалд. В результате инцидента погибли 14 детей и еще более десяти человек получили ранения. Мы также писали о том, что в США произошла стрельба в церкви, в результате чего один человек был убит и четверо ранены. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.