2 июня 2022 года православные всего мира отмечают Вознесение Господне. Этот день является важным праздником для православных верующих, он отмечается на 40-й день после того, как прошла Пасха. С этим днем связаны многие традиции и запреты, среди которых работа в саду и на огороде. Обо всех традициях и табу этого дня — читайте в материале Styler. На 40 день после того, как воскрес Иисус Христос, он явился к своим ученикам и попросил их последовать за ним на гору Элеон, расположенную за Иерусалимом. На этом месте Спаситель обратился к своим последователям и благословил их. После этого события Иисус вознесся на небо, и это означало, что он выполнил свою миссию в мире. После того, как Спаситель вознесся на небо, на камне осталось его отражение, и эта святыня сохранилась до современности, и сейчас располагается в часовне. В давние времена люди верили, что именно с этого дня лето вступает в свои законные права до конца. После Вознесения уже можно не бояться, что будут заморозки и как-нибудь смогут навредить растениям. В утреннее время в этот важный церковный праздник можно собирать росу, ведь она обладает целебными свойствами. Из-за того, что Вознесение Господне не выпадает на пост, православный христианин может употреблять всякую пищу. Если в этот день нет дождя, то его можно не ждать еще в течение 6 недель; первая половина лета будет очень дождливой, если на Вознесении есть осадки; Если в этот день тепло и солнечно, то можно ожидать хорошего урожая, а гроза предупреждает о том, что он может быть плохим. Главные табу этого праздника Под запретом вся физическая работа! Отложите все дела на потом, если есть возможность. Не обижайте окружающих людей и сами не обижайтесь; под запретом и произношение плохих слов; нельзя допускать мнения о плохом. Как мы писали ранее, на Украине появится День государственности. Читайте на "Цензор.НЕТ", что в Одесской области запретили праздновать последние звонки и выпускные вечера.