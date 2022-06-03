3 июня – православные отмечают день памяти святого равноапостольного Константина. Царя Константина называют равноапостольным за его благие деяния для христианской церкви. Обо всех традициях и табу этого дня — читайте в материале Styler. В народе этот день известен как Оленин день. Мать римского императора Константина I святую царицу Елену называют Равноапостольной за ее подвиги перед Церковью, в частности, за то, что она возвела христианство в статус государственной религии. По преданию, царица Елена нашла Животворящий Крест Господень, на котором был распят Иисус Христос, и построила храмы и церкви на месте его обретения. Святая Елена жила примерно в 250–330 годы. Она была родом из простой семьи, из города Дрепан в Малой Азии, вышла замуж за Констанция Хлора, префекта Галлии. В 272 году у нее родился сын Константин, впоследствии ставший единовластным римским императором. Народные поверья свидетельствуют, что сегодня нельзя работать на земле (сеять, сажать, рыхлить почву и др.) – иначе вместо урожая вырастут васильки и полынь. Главные приметы этого дня На Елену дождь идет, а затем начинается гроза – осенью также часто будут осадки с сильными ветрами. Вечером 3 июня месяц в кругу – к ненастью. Много цвета на рябине – к хорошему урожаю льна. Кукушка кует – до теплых и ясных летних дней. Что нельзя делать в эту дату Не рекомендуется в этот день заплетать косы и делать сложные прически, иначе волосы начнут путаться и ломаться. Также нельзя сплетничать, ругаться, ругаться. Не следует в этот день есть мясные продукты, лучше заменить их овощами или фруктами. Именины отмечают 3 июня: Елена, Касьян, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав. Как мы писали ранее, на Украине появится День государственности. Читайте на "Цензор.НЕТ", что в Одесской области запретили праздновать последние звонки и выпускные вечера.