Простой кулинарный лайфхак поможет вам сделать пельмени невероятно вкусными и ароматными. Кроме того, блюдо приобретет интересный цвет и весьма аппетитный внешний вид. Нужно всего-навсего сварить их в отваре лука, передает ProstoWay. В какой воде варить пельмени Замороженные пельмени следует отправить в отвар, приготовленный на основе луковицы. Готовится такая жидкость очень просто: Сначала надо залить горстку луковицы литром чистой воды. Снимать отвар с плиты можно уже через 10 минут после начала закипания. После чего нужно подождать еще несколько минут, чтобы настоялась жидкость. Затем луковый отвар следует пропустить через фильтрующую поверхность. На следующем этапе жидкость следует перелить в кастрюлю, а затем добавить в нее поваренную соль. Повторно доводим отвар до кипения, после чего высыпаем пельмени. Через несколько минут аппетитное блюдо будет готово. Раньше мы писали, как правильно хранить бананы, чтобы они не чернели – вам помогут несколько простых лайфхаков. Мы также сообщали, как моментально понять, что мука испортилась, и можно ли ее использовать при готовке.