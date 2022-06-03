Москва не менее двух раз оказывала давление на Пекин, чтобы тот предложил новые формы экономической поддержки. Тем не менее, КНР отказывалась против санкций Запада. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post. По данным китайских источников издания, российские официальные лица выдвигали все более упорные просьбы об усилении поддержки во время обсуждений с Пекином в последние недели. Москва призвала оправдать свое заявление о "безграничном" партнерстве, сделанном за несколько недель до начала войны в Украине. "Китай ясно изложил свою позицию по ситуации в Украине и санкциям против России. Мы понимаем затруднительное положение (Москвы). Но мы не можем игнорировать нашу собственную ситуацию в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа", — ответил он. Запросы России включают сохранение "торговых обязательств", подписанных к вторжению 24 февраля в Украину, а также финансовую и технологическую поддержку, санкционированную сейчас США и другими странами. По словам китайских и американских официальных лиц, Пекин не ожидал, что российско-украинская война будет длиться 4 месяца. Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать способы помочь России финансово, но без нарушения санкций. Но и этого будет маловато для российской стороны, считает высокопоставленный американский чиновник. Официальный представитель США заявил, что Китай пытался найти "другие возможности" (дипломатическим путем и посредством совместных военных учений), чтобы поддержать Россию. Ранее сообщалось, что Россия и Китай из-за санкций вынуждены использовать усложненную логистику для транспортировки нефти. Страны перегружают нефтепродукты в море. Также следует напомнить, что после начала полномасштабной войны в Украине китайские компании начали покупать больше российской нефти с большими скидками. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.