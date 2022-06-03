Погода в Украине в пятницу, 3 июня, будет с осадками в виде дождей и грозы, в некоторых регионах ожидается град и сильный ветер. При этом температура воздуха остается комфортной, хотя в ряде областей будет жара до +33 градусов. Об этом говорится в прогнозе синоптиков Украинского гидрометцентра. На востоке и центре страны пройдут грозы, кое-где с градом. Шквалы ожидаются до 20 метров в секунду. Ввиду опасных метеорологических явлений объявлен I уровень опасности — "желтый". Где пройдут дожди Осадки прогнозируются в восточных регионах – дожди с грозами будут в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. На остальной части территории Украины будет сухо. Температура воздуха в Украине 3 июня В темное время суток столбики термометров в среднем будут показывать около +11…+16 градусов, но в восточных южных областях будет теплее – до +20 градусов, а вот на западе страны наоборот свежее – около +8…+10 градусов. Днем температура воздуха в среднем будет составлять +22…+27 градусов, при этом на юге и востоке страны будет жара +28…+33 градусов. В Киеве и области после ночной грозы с дождем обещает быть без осадков. Столбики термометров в столице покажут +13…+15 градусов в темное время суток, а днем будет около +24…+26 градусов.

Карта погоды в Украине 3 июня (фото: meteo.gov.ua) Напомним, что уже в субботу и воскресенье синоптики прогнозируют некоторое похолодание в Украине… но не долго. К слову, недавно народный синоптик рассказал, когда в июне наступят жаркие дни.