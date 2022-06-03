Сегодня, 3 июня, в Украине ожидается жаркая погода. Однако, на востоке синоптики прогнозируют грозовые дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков сегодня осадки пройдут на востоке страны. В частности, дожди с грозами покроют Харьковскую, Луганскую и Донецкую области. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +13+15, днем +24+26 градусов; на западе ночью +10+14 градусов, а днем +23+25; в восточных областях ночью +16+19, днем +28+30 градусов; на юге страны ночью +17+19 градусов, а днем +30+33; в центральных областях ночью +14+16, днем +25+28 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице и Киевской области будет сухо, возможна переменная облачность. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +24+27 градусов, а ночью +11+15. Ранее синоптики предупреждают, что с 5-6 июня в Украину снова придет похолодание. Дневная температура упадет до +20 градусов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.