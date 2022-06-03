На Слобожанском направлении кафиры продолжают подготовку к наступлению. Подразделения русской армии пополняют запасы материальных средств, вооружения и техники, накапливая ее на территории Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ. С целью снижения наступательного потенциала войск ВСУ также в этом направлении производится обстрел позиций по ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня. Напомним, эксперты заявили, что Россия сконцентрировалась на Донбассе, но сделала себя уязвимой в Херсонской области. Ранее в ISW говорили о том, что возрастающие потери среди младших офицеров РФ снизят возможности и боевой дух кафиров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.