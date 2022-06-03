В Северодонецком направлении российские захватчики продолжают обстрел позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры. ВСУ отбили попытку штурма, в центре города идут бои. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ. В частности, обстрелы со стороны кафиров велись в районах населенных пунктов Северодонецк, Боровское, Устиновка и Лисичанск. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары вблизи Мирной Долины. "В районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия, понес потери, отошел на предыдущие позиции. В центральной части Северодонецка продолжаются бои", — говорится в сообщении. До этого сообщалось, что украинские войска контролируют всего лишь пятую часть города. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.