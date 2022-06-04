Военная помощь Украине и поддержка украинских переселенцев, а также пути привлечения режима Путина к ответственности за совершенные преступления станут главными темами саммита Америк, который состоится на следующей неделе в США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Канады. "Участники саммита обсудят российское вторжение в Украину и важность тесного сотрудничества с партнерами на обоих американских материках для помощи вынужденно перемещенным украинцам", — отметили в офисе Трюдо. Саммит Америк соберет глав стран Северной, Центральной и Южной Америки, а также Карибских стран. В 2022 году саммит Америк пройдет уже в девятый раз. Напомним, в США весной зафиксировали самый высокий процент поддержки приездов беженцев – американцы выступили за прием украинцев в стране. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.