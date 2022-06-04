4 июня в западных областях Украины ожидаются грозовые дожди. Тем не менее, температура воздуха будет стабильной, без похолодания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня осадки пройдут на западе и местами на севере Украины. Дожди с грозами принесут небольшой ветер с порывами до 7-12 м/с. На остальной территории будет сухо. Возможна переменная облачность. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +9+13, днем +23+26 градусов; на западе ночью +9+12 градусов, а днем +23+26; в восточных областях ночью +14+16, днем +27+29 градусов; на юге страны ночью +15+19 градусов, а днем +26+30; в центральных областях ночью +12+15, днем +24+27 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице и Киевской области будет сухо, местами облачно. Ветер восточный со скоростью до 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +23+26 градусов, а ночью +8+13. Ранее синоптики предупреждают, что 5-6 июня на Украину возвращается похолодание. Температура днем упадет до 20 градусов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.