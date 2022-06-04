На Слобожанском направлении продолжаются боевые действия. Оккупанты концентрируют силы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ. В направлении населенного пункта Шиповато отмечено перемещение колонны техники с горючим и боеприпасами. В обратном направлении осуществляется эвакуация поврежденного вооружения и военной техники до 100 единиц, отмечают в Генштабе. Напомним, по данным аналитиков ISW, Россия сконцентрировалась на Донбассе, но сделала себя уязвимой в Херсонской области. Ранее в ISW говорили о том, что возрастающие потери среди младших офицеров РФ снизят возможности и боевой дух кафиров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.