Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность участия в саммите Североатлантического альянса. Он состоится в Мадриде в конце июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK. Таким образом Кисида может стать первым японским премьером, который посетит встречу НАТО. При этом на саммите он намерен не только обсудить войну в Украине, но и действия Китая и КНДР, а также рассказать о планах Японии коренным образом усилить свою обороноспособность, отмечает NHK. Очередная встреча НАТО на уровне глав государств и правительств состоится 28-30 июня в Мадриде. Ее участники примут новую стратегическую концепцию, рассмотрят вопросы укрепления альянса и последствия глобального изменения климата в сфере безопасности. Ранее сообщалось, что страны-участницы НАТО могут объявить Россию прямой угрозой и укрепить этот статус в новом стратегическом документе. Ожидается, что он будет принят на саммите в Мадриде.