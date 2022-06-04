Группа сенаторов в США заявила, что стране следует усилить санкции против России из-за войны против Украины. Авторы инициативы направили письмо главе Минфина Джаннет Йеллен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки". Они считают, что ограничительные меры должны затронуть не только высокопоставленных членов Правительства РФ, но и чиновников низшего ранга – всех, кто способствует войне. При этом конгрессмены предложили учитывать список Фонда по борьбе с коррупцией, включающий 6 тысяч человек. Письмо подписали Председатель Комитета по разведке Марк Уорнер, его заместитель Марк Рубио, а также семь сенаторов. Напомним, 2 июня США ввели санкции против 71 компании из России и Беларуси, включая предприятия судостроительной и авиастроительной отраслей. Ранее Минфин США расширил санкционный список в отношении российских чиновников и компаний в связи с вторжением в Украину. В него попали 17 россиян, в числе которых представитель МИД России Мария Захарова. Что касается компаний, то их в списке 16, в том числе и "Северсталь". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.