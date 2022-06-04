Более десяти лет спустя после ядерной аварии на АЭС в Фукусиме, владельцы 30 домохозяйств села Фукусима могут вернуться в свои дома после многолетней очистки территории от радиации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Канады. Агентство по реконструкции территорий признало район Кацура площадью 0,95 кв. км рядом с закрытой АЭС достаточно очищенным. Из 30 зарегистрированных домохозяйств и 82 жителей в соответствующей части Кацурао только четыре домохозяйства, и восемь человек выразили намерение вернуться. В ближайшие годы еще в несколько кварталов селения смогут вернуться жители. Но более 90% от загрязненной радиацией территории будут закрыты для посещения и жизни неопределенного количества времени. Ранее сообщалось, что японский регулятор одобрил сброс очищенных радиоактивных сточных вод в море в следующем году. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.