"Укрзалізниця" опубликовала график эвакуационного поезда на субботу, 4 июня. Компания назначила на сегодняшний день один дополнительный рейс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю". Эвакуационный поезд на 4 июня 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому необходимо проверять актуальную информацию на сайте компании. Напомним, из-за повышенного спроса на возвращение в Украину "Укрзализныця" с 12 июня запускает новый поезд из Перемышля в Запорожье. Мы также писали о том, что "Укрзалізниця" с 8 июня запускает два поезда из Киева в Житомир. При этом в компании сообщили, что дорога будет занимать менее трех часов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.