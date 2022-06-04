В пятницу, 3 июня, вечером в Одессе "шутники" устроили фейерверк прямо во время воздушной тревоги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука. Патрульные полицейские города задержали нарушителей порядка. Выясняются все подробности инцидента и его квалификация в соответствии с действующим законодательством, в частности, правового режима военного положения. "На месте работает следственно – оперативная группа", — отметил Братчук. Братчук заявил, что Одесский регион продолжает работать на наполнение бюджета и экономику Украины. Мы также писали о том, что в Одесской области на побережье вынесло морскую якорную мину. Военные ВСУ вывезли боеприпас и обезвредили его в безопасном месте. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.