В столице Греции, Афинах, бушевали лесные пожары. Огонь быстро распространился по склонам возвышающейся над городом горы Гиметт и над южными пригородами поднялись густые клубы дыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. В качестве меры пресечения органы гражданской защиты эвакуировали некоторые части регионов Вула и Глифада примерно в 20 километрах от центра Афин. Более 130 пожарных при поддержке шести пожарных самолетов и четырех вертолетов сбросили тонны воды, чтобы потушить пламя. Очевидцы сообщают о нескольких сожженных домах, также пострадали многие автомобили. Минувшим летом волна лесных пожаров сожгла около 30 тысяч гектаров леса и кустарников в разных частях Греции на фоне сильнейшей жары в стране за последние 30 лет. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Греция передаст Украине танки советского образца, а Берлин предоставит Афинам свои бронированные машины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.