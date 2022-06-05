Российские продажи новых легковых автомобилей в мае упали почти в пять раз по отношению к аналогичному периоду прошлого года, снижение рынка составило 78 процентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Автостат". Всего приобретено 27 458 легковых машин, что на два процента меньше, чем в прошлом апреле. Рынок коммерческого транспорта тоже в минусе: в мае 2022 года на учет в ГИБДД встали 8179 новых единиц, на 58 процентов меньше, чем годом ранее. В последние месяцы на российском рынке наблюдается тенденция роста популярности китайских автопроизводителей, которые теснят ушедших из России европейцев или приостановили продажи. Ранее мы сообщали, что россиян лишились возможности пользоваться сервисом "Зеленой карты". С 1 июня все страховки, выданные в России, перестанут работать в странах Европейского Экономического Пространства и Швейцарии. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.