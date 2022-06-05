Гороскоп на июнь 2022 г. расскажет о знаке Зодиака, который достигнет наибольшего прорыва по делам в первый месяц лета. Ему звезды помогут в карьере и бизнесе. Прогнозом из Lite поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. "В июне 2022 года мир будет способствовать успехам знака Зодиака в карьере и бизнесе, укреплять или способствовать созданию семьи, давать покровительство вышестоящих персон, масштабировать или даже преувеличивать в глазах окружающих ваши таланты и достижения", — рассказывает эксперт. Знак этого счастливчика – Водолей Водолея ждет симпатия, успех, популярность – от выступлений, конференций, онлайн, ютуба, преподавания, лекций, любых публичных профессий. "Сценический дар, актерские способности. Вы умеете работать на публику. Возбуждаете симпатию у окружающих", — добавила Арина Артуровна. В июне 2022 года важную часть займет нетворкинг и связки. В это время придется много двигаться, разъезжать, заниматься несколькими делами сразу. Вы можете вовлекать в решение своих проблем знакомых, друзей, близких родственников, привлекать их к своим делам. Может возникнуть необходимость в командировках. В целом в поездках следует быть внимательным. Лучше только деловые поездки, развлекательные следует отложить до лучших времен. Не во всех аспектах будет везти Астролог говорит, что в июне могут быть чрезмерные расходы на детей, развлечения, учебы, неудачные спекуляции на криптобирже или вложениях. Также ссоры с родственниками, братьями, сестрами, соседями. Важно привести в порядок автомобили, иначе проблемы на дорогах. "Полнолуние осветит вопросы, связанные с детьми, криптой, инвестициями, любовниками и отношениями", — прогнозирует специалист. Ранее астролог рассказала, что ждет в первый месяц лета каждый знак Зодиака. Также мы писали, какому знаку Зодиака больше повезет с деньгами.