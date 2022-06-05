В правительственном квартале в Берлине риски прослушки и опасность несанкционированной утечки данных реальны и не должны недооцениваться, говорится в сообщении Федерального ведомства по охране конституции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. В правительстве также отметили, что важно очень внимательно следить за тем, какие средства разведки использует российское правительство и своевременно принимать против них соответствующие меры. В МВД Германии также предупредили, что разговоры, которые ведутся с помощью обычных телекоммуникационных сетей, не защищены от прослушивания. Также сообщается, что на крыше посольства России в Берлине установлена широкополосная дипольная антенна, которая может использоваться для сбора развединформации. За ней уже несколько лет ведется наблюдение. Члены Бундестага из комитетов, имеющих отношение к безопасности, сменили офис в парламенте и переместились в другое здание. Как сообщалось, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине. Призвал его увеличить военную поддержку в нашей стране. Напомним, что на днях Шольц рассказал, какое оружие Украина уже получила от Германии. И в том списке не было тяжелого вооружения, важность которого постоянно подчеркивает украинская сторона. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.