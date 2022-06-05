В небе Николаевской области военные моряки уничтожили еще две вражеские ракеты, сообщают в службе по связям с общественностью командование ВМСУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВС Украины. Экипажами двух украинских военных кораблей были сбиты очередные российские ракеты над Николаевской областью с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов. Это уже не в первый раз, когда личный состав ВМС ВС Украины благодаря обученности и уверенности действий нарушает планы оккупантов. Только за 4 июня личный состав ВМС ВСУ уничтожил четыре крылатые ракеты кафиров, выпущенных по мирным городам Украины. Напомним, эксперты заявили, что российские военные провалили штурмы возле Изюма и усложнили продвижение в Славянск. Мы также писали о том, что России не хватит сил на захват Донецкой области после боев за Северодонецк. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.