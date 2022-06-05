В Украине в воскресенье 5 июня погода будет с сильными осадками. По всей территории страны пройдут дожди с грозами. К тому же часть регионов накроет сильным штормовым ветром и ощутимо похолодает. Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра. Погода на 5 июня На Западе Украины ожидается пасмурная погода, которая прояснится вечером. Ночью будет идти дождь, который закончится еще до наступления утра, но днем ослабнет и продолжится до вечера. Температура воздуха будет составлять +19…+21 градус. На протяжении всего дня будет идти дождь. Ночью не прогнозируют дождя. Столбики термометров покажут +26…+28 градусов На Севере также пройдут дожди с грозами. Ночью будет идти дождь. Температура воздуха будет составлять +19…+22 градуса. На юге в течение дня воздух прогреется до +20…+29 градусов. В Киеве пасмурная дождливая погода будет держаться не весь день. Утром и днем ожидается сильный дождь. Столбики термометра ночью покажут +13…+15, днем около +20 градусов. В Киевской области облачно с прояснениями. Возможен дождь, днем возможна гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в области ночью составит +11…+16 градусов, днем +18…+23.

Прогноз погоды в Украине на 5 июня. Напомним, что синоптики дали прогноз погоды на весь июнь. Также мы писали, что обновили прогноз на первую декаду июня и предупредили о похолодании.