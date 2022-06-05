"Укрзалізниця" опубликовала график эвакуационного поезда на воскресенье, 5 июня. Компания назначила на сегодняшний день один дополнительный рейс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю". Эвакуационный поезд на 5 июня 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому необходимо проверять актуальную информацию на сайте компании. Напомним, в СНБО опроверг фейк о том, что Украина якобы перевозит оружие в пассажирских вагонах. Также кафиры говорят неправду, когда сообщают, что у нас поезда ходят не по графику. Ранее "Укрзализныця" объявила о запуске нового поезда из Перемышля в Запорожье из-за увеличенного потока украинцев, которые возвращаются в Украину. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.