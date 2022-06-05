В Казахстане проходит референдум, который должен сократить полномочия главы государства. Согласно вынесенным на голосование нормам, близким родственникам президента будет запрещено занимать должности госслужащих, также из Конституции уберут упоминания первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЦИК Казахстана. Всего в стране открыто более 10 тысяч участков для голосования, в том числе 65 участков в 52 иностранных государствах. Проголосовать могут 11,7 миллионов человек. Ранее сообщалось, что Казахстан переименует свою экспортную смесь сырой нефти, которую не путали с российской, в отношении которой наложено эмбарго. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.