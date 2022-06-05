В Киеве утром 5 июня прогремело несколько мощных взрывов, на которые отреагировали сигнализации машин. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина. Взрывы, которых было около 5, были слышны на Левом берегу столицы. Над одним из районов поднялось облако черного дыма. Официальной информации от власти пока нет. Позже мэр города Виталий Кличко заявил, что взрывы произошли в Дарницком и Днепровском районах Киева. "Службы уже работают на месте. Более подробная информация – впоследствии", — подчеркнул мэр. Как отметил городской голова Броваров Игорь Сапожко, около 6 утра враг произвел обстрел территорий в непосредственной близости от Броварской общины. "По состоянию на данный момент информации о разрушениях в Броварской общине нет. Призываем сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах", — заявил Сапожко. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился в УПЦ МП после того, как российские кафиры обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области. Мы также писали о том, что россияне обстреляли жилой район Николаева. В результате происшествия погибли три мирных жителя. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.