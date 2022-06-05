Сегодня, 5 июня, на территории Украины значительно ухудшится погода. Все регионы покроют дожди с грозами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков сегодня осадки пройдут практически во всех областях. Дожди принесут небольшое похолодание. Температура упадет на несколько градусов. Ветер преимущественно северный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +13+15, днем +19+22 градуса; на западе ночью +13+15 градусов, а днем +18+21; в восточных областях ночью +14+16, днем +26+28 градусов; на юге страны ночью +15+17 градусов, а днем 26+29; в центральных областях ночью +13+15, днем +20+26 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице и Киевской области будет дождь. Местами возможны грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +19+23 градуса, а ночью +11+14. Напомним, ранее синоптики предупреждали, что в выходные в Украину вернутся дожди и небольшой спад температур. Смотрите на канале РБК-Украина в Telegram.