За счет осторожных и эффективных локальных контратак в Северодонецке и обороны западного берега реки Северский Донец украинские войска успешно сдерживают попытки российских оккупантов оцепить наши позиции в Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW). Украинские официальные лица сообщили, что ВСУ отражают наступление россиян в Северодонецке и активно препятствуют наступлению врага на Лисичанск с юго-запада. При этом глава Луганской областной Военной администрации Сергей Гайдай не согласился с прогнозом Минобороны Великобритании от 3 июня о том, что российские силы захватят оставшиеся 10% территории области в течение следующих двух недель. Гайдай заявил, что у украинских сил достаточно подкреплений и техники для проведения дальнейших контратак и защиты своей территории. По его словам, российские войска ошибочно верят в собственные успехи, что позволяет украинским защитникам наносить большие потери по чеченским подразделениям, которые ничего не подозревают. Один из пророссийских военных блоггеров заявил, что российские силы вряд ли прорвут оборону Украины в Лисичанске из Северодонецка (за счет продолжающихся лобных атак и противодействия форсированию реки Северский Донецк) и, вероятно, им придется завершить наступление из Попасной, если они надеются захватить Лисичанск. Он также отметил, что украинские силы могут помешать российским военным форсировать реки из Северодонецка, и подчеркнул, что армия РФ еще не обеспечила доступ к двум ключевым автомагистралям, ведущим в Лисичанск. Напомним, эксперты заявили, что российские военные провалили штурмы возле Изюма и усложнили продвижение в Славянск. Мы также писали о том, что России не хватит сил на захват Донецкой области после боев за Северодонецк. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.