Для скорейшего восстановления Украины необходимо, чтобы гуманитарная помощь и восстановление проходили параллельно. Об этом заявил президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Гойер в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина. "Как только мы начинаем говорить о восстановлении Украины в мирное время, которое, я надеюсь, скоро наступит, мы знаем, что это будет глобальным вызовом наибольшего масштаба, который я когда-либо видел. Для этого нам необходима поддержка всего международного сообщества", — отметил Гойер. Он также добавил, что настроен оптимистично. По его словам, когда на Украине начнется восстановление разрушенных территорий, то украинцы отстроят все еще лучше. Гоер заявил, что Европейская комиссия вместе с правительством Украины работает над платформой для поддержки плана реконструкции Rebuild Ukraine Facilit. Данная платформа будет аккумулировать грантовую помощь и кредитные предложения. При этом Гоер добавил, что Европейский инвестиционный банк готов поддержать эту инициативу. Президент ЕИБ добавил, что инвесторы должны видеть, что Украина готова не только к восстановлению, но и к устранению препятствий, которые могут появиться. Он отметил, что важным условием является соблюдение верховенства права. И это ключевой момент, без которого инвесторы не придут в страну. Напомним, Евросоюз готовит план по увеличению экспорта украинских продуктов по наземному маршруту. Мы также писали, что ЕС разработал план отказа от российского газа. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.