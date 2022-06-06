В понедельник, 6 июня, Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации в Украине. Основное внимание будет уделяться сексуальному насилию, связанному с конфликтом и торговле людьми. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ". Планируются выступления специального представителя по сексуальному насилию в условиях конфликта Прамили Паттен, представителей гражданского общества из Украины и США. Также ожидается участие в работе Совбеза главы Европейского совета Шарля Мишеля. Для участия в заседании Совета приглашена Украина, ожидается выступление постпреда при ООН Сергея Кислицы. Заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 17:00 по Киеву). Ранее в Совбезе ООН заявили, что за время полномасштабной войны оккупанты депортировали уже 230 тысяч детей. Россия желает уничтожить украинскую нацию. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.