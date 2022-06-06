Минреинтеграции обновило перечень территориальных общин, расположенных в районах, проведения военных действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) по состоянию на 30 мая. Внутренние переселенцы этих общин имеют право на выплаты 2000-3000 гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции). Общины в перечне К перечню добавились одна община в Николаевской и 5 – в Сумской областях. Всего в список вошли 8 областей. Это территориальные общины Днепропетровской (7 общин), Донецкой (66 общин), Запорожской (64 общин), Луганской (37 общин), Николаевской (23 общин), Харьковской (51 общин), Херсонской (49 общин) и Сумской (13 общин) областей. Получить актуальную информацию о статусе общины можно на цифровой карте. Критерии для общин Перечень формируется по согласованию Минобороны из предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций. Есть три критерия, на которые при этом опираются: территории, временно оккупированными; территории, находящиеся в окружении (блокировке); территории, где ведутся активные боевые действия. Напомним, Кабинет министров изменил порядок поддержки отдельных категорий населения, пострадавшего в связи с военной агрессией РФ против Украины. Помощь будет предоставляться только жителям районов в зоне боевых действий и тем, у кого разрушено жилье. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.