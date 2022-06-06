Сегодня, 6 июня, в Украину придет небольшое похолодание. Однако в большинстве областей будет сухая погода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня осадки ожидают только на юге и местами в центре страны. В частности, дожди покроют Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и частично Запорожскую области. Ветер преимущественно северо-восточный с порывами до 7-12 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +9+12, днем +21+25 градусов; на западе ночью +9+12 градусов, а днем +22+26; в восточных областях ночью +12+14, днем +24+27 градусов; на юге страны ночью +13+18 градусов, а днем 23+27; в центральных областях ночью +10+14, днем +24+27 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице и Киевской области тоже будет сухо. Возможна переменная облачность. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров днем покажут +22+25 градусов, а ночью +9+13. Напомним, по данным синоптиков, в июне погода в Украине будет дождливой, но теплой. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.