В Балтийском море начались двухнедельные военно-морские учения НАТО BALTOPS-22 с участием Финляндии и Швеции. Ранее две страны заявили о намерении вступить в альянс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PBS. По данным издания, в них вовлечены 45 кораблей, 75 самолетов и более 7 тысяч моряков, летчиков и морских пехотинцев из 16 стран, в том числе из Финляндии и Швеции. Глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что главная цель учений – продемонстрировать солидарность США и НАТО с Финляндией и Швецией. Милли подчеркнул, что Балтийское море является "стратегически важным водоемом" и "одним из величайших морских путей мира". Завершение BALTOPS-22 намечено на 17 июня в немецком порту Киль. Напомним, ранее стало известно, что Швеция и Финляндия не успеют вступить в НАТО в ходе июньского саммита в Мадриде. Турция обвиняет эти страны в поддержке терроризма, известно, что стороны пока не достигли компромисса по вопросу вступления скандинавских стран в НАТО. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.