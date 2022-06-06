В Харьковской области кафиры обстреляли гражданскую инфраструктуру. В частности, враг атаковал три населенных пункта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ. Отмечается, что для сковывания действий сил обороны враг ведет интенсивные артиллерийские и минометные обстрелы позиций ВСУ. "Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Базиловка, Кутузовка и Петровское", – говорится в сообщении. На Харьковском направлении кафиры ведут активную оборону, основные усилия сосредотачиваются на содержании занятых рубежей. В целях повышения устойчивости обороны враг проводит дополнительные мероприятия по инженерно-фортификационному оборудованию позиций, отмечают в Генштабе. Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал, что российские войска использовали фосфорные снаряды по территории Харьковской области. Как заявил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, противник не оставляет попыток вернуться в областной центр, однако на сегодняшний день у него недостаточно сил для наступления и захвата Харькова. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.