В Нигерии во время воскресной мессы боевики ворвались в католическую церковь Святого Франциска и убили не менее 50 человек, включая женщин и детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. В полиции штата Ондо заявили, что боевики расстреливали людей снаружи и внутри здания церкви. Личность и мотивы нападавших сразу установить не удалось. Правоохранители расследуют причину нападения. Губернатор штата, посетивший место нападения и пострадавших в больнице, назвал воскресный инцидент "большой бойней", повторение которой нельзя допустить. "Это так грустно, что во время Святой Мессы неизвестные вооруженные люди напали на католическую церковь Святого Франциска… в результате чего многие были убиты и получили ранения, а церковь подверглась насилию", — заявил представитель католической церкви в Нигерии преподобный Августин Икву. Он также отметил, что епископ и священники из прихода пережили нападение целыми и невредимыми. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари осудил нападение, назвав его "отвратительным", а Ватикан заявил, что Папа Франциск молится за жертв, которые "болезненно пострадали в момент богослужения". Отметим, что Нигерия борется с исламистским повстанческим движением на северо-востоке и вооруженными бандами, совершающими нападения и похищение людей в целях получения выкупа, в основном на северо-западе страны. Но на юго-западе такие атаки происходят редко. Напомним, в Нигерии в давке за едой погибли более 30 человек. Мы также писали о том, что в США мужчина ворвался в больницу и открыл огонь, в результате чего погибли четыре человека. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.