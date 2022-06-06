ВСУ провели успешные контратаки в Северодонецке Луганской области, благодаря чему снизили боевую мощь российской армии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW). Несмотря на то, что российские силы продолжают сбрасывать технику и войска в район Северодонецка и Лисичанска, украинские военные провели успешную контратаку в Северодонецке за последние 48 часов и оттеснили российские войска на восточную окраину города. Кроме того, россиян оттеснили и с южных населённых пунктов. Эксперты также отметили, что украинские силы, вероятно, пытаются использовать продолжающееся сосредоточение России на Северодонецке для проведения контратак по другим направлениям наступления. "Контрнаступательное давление Украины, скорее всего, продолжит привлекать внимание российских сил в Луганскую область и, следовательно, оставит уязвимые места в оборонных усилиях России в Харьковской области и вдоль южной оси", — говорится в сообщении. Напомним, военные эксперты заявили, что ВСУ успешно сдерживают попытки врага оцепить украинские позиции в Луганской области. Ранее в ISW отметили, что российские военные провалили штурмы у Изюма и усложнили продвижение в Славянскую Донецкую область. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.