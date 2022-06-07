Гороскоп на июнь 2022 года расскажет об одном знаке Зодиака, которому сильно не повезет со здоровьем. Этот представитель зодиакального круга рискует попасть в травматические ситуации, есть вероятность хирургического вмешательства, несчастных случаев. Прогнозом из Lite поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Не повезет в июне 2022… Скорпионам "Если почувствуете недомогание, сразу совершайте какие-либо действия, направленные на улучшение или укрепление собственного здоровья. Запишитесь в тренажерные секции, посещайте сеансы массажа, бегайте по утрам и тому подобное", — прогнозирует эксперт. Могут обостриться хронические заболевания, в неких вариантах может появиться необходимость в операции. Но соглашаться на нее следует только в случае экстренной необходимости. Кроме того, возможны аварии, пожар на рабочем месте, поломка механизмов и другие технические проблемы. Увеличивается опасность несчастного случая на производстве. А вот с деньгами Скорпиону будет везти В июне 2022 года Скорпионов ждет выгода от чужих денег и вещей, доходы от коммерческой деятельности и бизнеса. "Приобретение очень дорогих вещей. Большие инвестиции. Подарки от партнера по браку. Возможно получение наследства в результате чьей-то смерти", – рассказывает Арина. При этом могут быть и неоправданные издержки, связанные с риском. Чрезмерные издержки. Невыполнение обязательств по кредитам. "Приобретение недвижимости или получение наследства, получение ипотеки, благоприятное время для строительства и капитального ремонта. Благоприятное время с 12 по 20 июня", – добавила астролог. Ранее мы писали, какой знак Зодиака добьется успеха в бизнесе и карьере. Также астролог дала полный прогноз для всех знаков Зодиака на июнь 2022 года.