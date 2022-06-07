Сегодня, 7 июня, в Украине будет по-летнему жаркая погода. Почти по всей территории будет солнечно и сухо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня осадки ожидаются только на территории полуострова Крым. На другой части Украины – сухо. Ветер преимущественно восточный и северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +11+15, днем +24+27 градусов; на западе ночью +11+14 градусов, а днем +25+29; в восточных областях ночью +11+14, днем +24+27 градусов; на юге страны ночью +14+17 градусов, а днем +26+28; в центральных областях ночью +12+15, днем +25+27 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице и Киевской области будет сухо и солнечно. Ветер северо-восточный, до 8 м/с. Столбики термометров днем покажут +23+27 градусов, а ночью +10+15. Напомним, по данным синоптиков, в июне погода в Украине будет с дождями, но в то же время теплой. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.