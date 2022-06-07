Крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank перевел своих IT-специалистов, работавших на территории России, в Берлин. В ФРГ прибыло несколько сот программистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt. Всего в РФ работало около 1500 программистов. Банк предложил всем сотрудникам русского технологического центра работу в Германии. Сам фининститут отказался от комментариев этой информации. Вместе с тем указывается, что число российских сотрудников, переезжающих в новый технологический центр банка в Берлине, может еще увеличиться: в общей сложности еще несколько сотен работников из технологического центра в РФ – во всяком случае, более половины – проявили интерес к предложению. Подобным шагом, как отмечает Handelsblatt, банк снижает риск потери огромного числа специалистов в случае, если напряженность между ЕС и Россией, вызванная войной в Украине, сделает невозможным продолжение работы технологического центра. Технологический центр Deutsche Bank специализируется на создании программного обеспечения для инвестиционного и корпоративного бизнеса финучреждения. Напомним, в марте Deutsche Bank объявил о прекращении работы на территории России. Финансовая организация осудила российское вторжение в Украину. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.