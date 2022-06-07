Российские кафиры ночью обстреливали Николаевскую область. В частности, под обстрел попал город Баштанка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное". Об обстреле Баштанки сообщили местные жители. "В ночь на 7 июня российские войска обстреляли Баштанку. По состоянию на 6:30 информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется", — говорится в сообщении. Напомним, вчера глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что город и деревни, находящиеся в прифронтовой зоне области, стали чаще обстреливаться враждебными силами РФ. По его словам, это делается для создания иллюзии доминирования. 4 июня русские военные обстреляли жилые дома в Корабельном районе Николаева. В результате атаки оккупантов погибли трое мирных жителей. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.