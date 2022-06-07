Президент США Джо Байден распорядился рассекретить данные разведки перед вторжением России в Украину. Глава Белого дома принял такое решение из-за скептического отношения союзников к заявлениям о военной угрозе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. По словам директора Национальной разведки США Эврила Гейнса, разведданные были рассекречены до 24 февраля. "Когда мы объяснили нашим политикам, а наши политики обратились к своим союзникам, они обнаружили, что по поводу полномасштабного вторжения РФ в Украину было достаточно скептицизма", — заявил он. Как следствие, Байден дал поручение убедить союзников посредством рассекреченной информации. "Вы должны убедиться, что люди видят то, что видите вы, чтобы мы могли снова контактировать и, возможно, иметь более продуктивные разговоры о том, как готовиться к российскому вторжению", — цитирует Байдена глава нацразведки США. Напомним, в апреле США сняли ограничения на обмен разведданными с Украиной, касающиеся ее оккупированных регионов и зоны активных боевых столкновений. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.