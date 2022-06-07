Импорт 92-го бензина в Украину сейчас невозможен, поскольку в Европе он не производится. Вместе с тем спрос на него очень невелик, и проблем для потребителей это не представляет. Об этом в комментарии РБК-Украина директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. "В Европе 92-й бензин не производится, наверное, последние 15 лет", — сказал он, добавив, что Украине также давно велись разговоры о прекращении его производства. По его словам, ранее бензин А-92 поставлялся в Украину из Беларуси, а также производился на Кременчугском НПЗ, пострадавшем при обстреле. Как отметил эксперт, низкокачественный бензин А-92 может производиться и мини-НПЗ в Украине. Куюн напомнил, что часто бензин А-92 использовался для производства фальсификата бензина А-95. "Если 92-го бензина вообще не будет в Украине, проблемой это не станет", – добавил он. Как сообщало РБК-Украина, ситуация с топливом в Украине начала улучшаться. Очереди на заправках по-прежнему есть, но бензин можно купить по 50-52 гривны за литр, дизтопливо по 55-58 гривен. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.